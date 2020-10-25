На выборах в Харьковский горсовет лидирует партия Кернеса и ОПЗЖ

На третьем месте - "Слуга народа".

На выборах в Харьковский горсовет лидирует партия Кернеса и ОПЗЖ
Фото: city.kharkov.ua

На выборах в Харьковский городской совет лидирует партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" (39,52%), на втором месте - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (16,99%), на третьем - "Слуга народа" (12,39%) .

Такие данные экзит-полов объявили в эфире программы Савика Шустера.

На четвертом месте - партия "Европейская солидарность" с 9,17%, на пятом - "Партия Шария" с 6,41%.

Напомним, на выборах мэра Харькова, согласно опросу, лидирует действующий городской голова Геннадий Кернес.

Экзит-полы Шустера проведены в 12 городах в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов.

Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.

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