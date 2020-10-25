В Одесской области мужчина предлагал избирателям продать голос за 400 гривен

Полицейские обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования.

В Одесской области мужчина предлагал избирателям продать голос за 400 гривен
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В Одесской области в Измаиле мужчина за денежное вознаграждение предлагал гражданам отдать свой голос. Он предлагал за это по 400 гривен.

Полицейские обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. Они рассказали, что за каждый голос неизвестный им человек предлагал деньги, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"По "горячим следам" полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе. Мужчину задержали в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 160 (подкуп избирателей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, что на Луганщине полицейские выявили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов.

Во время осмотра одного из магазинов в городе Кременная полицейские изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность головы г. Кременная.

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