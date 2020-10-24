Оккупанты устроили две вооруженные провокации возле Шумов

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Оккупанты устроили две вооруженные провокации возле Шумов
Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

С начала суток 24 октября на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал наших воинов неприцельными выстрелами из стрелкового оружия. Ответный огонь украинские защитники не открывали", - сказано в вечерней сводке.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщали, 23 октября боевики дважды обстреляли позиции военных в Донецкой области. Недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было.

22 октября на Донбассе зафиксировали пять обстрелов со стороны боевиков. Украинским военным пришлось стрелять в ответ.

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