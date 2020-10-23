Министр финансов заверил, что полноценного руководителя Гостаможня получит в ближайшие дни

"Объявлен отбор на должность руководителя - с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный".

Нового полноценного руководителя Государственной таможенной службы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Объявлен отбор на должность руководителя - с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный. В ближайшие дни услышите о соответствующем кадровом назначении. Отмечу, что курс на трансформацию таможни остается неизменным. Мы и в дальнейшем будем строить в Украине таможню европейского уровня", - сказал Марченко.

Министр отметил, что бывшего и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского освободили от должности 22 октября на внеочередном заседании правительства, он справился с поставленными ему задачами и был уволен по собственному желанию.

"Андрей Павловский заходил на должность исполняющего обязанности руководителя Гостаможслужбы на определенный временной период как кризисный менеджер. Ему были определены задачи стабилизировать ситуацию и увеличить поступления в бюджет. В сложных условиях Андрей справился с поставленными задачами, о чем свидетельствуют цифры", - сказал глава Минфина.

Министр отметил, что среднедневные поступления от таможни за период работы Павловского увеличились на 20%.

"Мы также начали процесс перехода Гостаможслужбы к функционированию в формате единого юридического лица, начали тестирование на благонадежность таможенников, продолжаем автоматизировать таможенные процедуры. Реформа началась и уже необратима", - добавил Марченко.

Как сообщалось, Кабинет министров освободил от должности и. о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место экс-заместителя Нефедова Евгения Ентиса. В пятницу были уволены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Напомним, в апреле Кабмин освободил Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы и назначил временно исполняющим обязанности Игоря Муратова.

19 августа Кабмин изменил временного главу Таможенной службы и назначил и.о. главы ГТС Павловского.