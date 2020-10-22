Зеленский: если не выполняется Будапештский меморандум, Украина имеет право действовать по собственному усмотрению

Президент имеет свою стратегию по этому поводу, которую пока он раскрывать не будет.

Президент Владимир Зеленский считает, что, если такие международные гарантии безопасности, как Будапештский меморандум 1994 года, не выполняются их подписавшими, то Украина имеет право поступать так, как считает нужным, для своей защиты и безопасности.

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, передает "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что ему очень важно узнать мнение граждан о целесообразности возбуждения на международном уровне этого вопроса, но свою стратегию дальнейших действий он пока раскрывать не будет.

"Потому что это - комплексная работа, которой я занимаюсь. Я сегодня занимаюсь тем, чтобы возродить полностью государство Украина, самостоятельное, обороноспособное. Не случайно у нас появляются военно-морские базы, не случайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и в помине в Украине, к сожалению ... Я подписываю с Великобританией, с Турцией, я хочу еще с несколькими странами это сделать", - отметил он.

Зеленский считает, что Украина в Европе должна быть очень сильной.

"Я считаю, что наш флот должен быть очень прочным. Это часть этой стратегии. Я уверен, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться. И уверен, что если они не выполняются, Украина не должна постоянно стучать в дверь и кричать: "Как так, не выполняются?» Я считаю, очень просто: не выполняются - мы не имеем права тогда делать, как мы считаем. В этом и есть самостоятельность государства. Это мое мнение", - сказал президент.

По мнению Зеленского, в противном случае Украина и украинцы будут "сидеть не за столом европейских или мировых стран", а постоянно проситы: "дайте еще кредит, дайте катер, дайте нам еще бронежилеты, дайте нам еще маски, когда у нас COVID".

Напомним, вопрос "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?" является одним из пяти в перечне опроса Зеленского в день местных выборов 25 октября.

Нынешние границы Украины были гарантированы со стороны США , Великобритании и РоSSии в соответствии с подписанным Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) 1994 года. В 2014 году РоSSия - одна из стран-подписантов меморандума - аннексировала Крым, а потом ввела войска на территорию Донбасса. РоSSия заявляла, что придерживается Будапештского меморандума тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия.

При этом помощь США и Великобритании в защите территориальной целостности Украины оказалась ограниченной. В частности, Украина начала получать летальное вооружение только после потери значительной части своей территории.

Посол США Мари Йованович, однако, говорила, что США и Великобритания полностью придерживаются Будапештского меморандума. При этом Британия также рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий документ.

Второй президент Украины Леонид Кучма в 2018 году назвал Будапештский меморандум одной из основных ошибок, допущенных властью за время независимости.