"Слуга народа" готова к "ситуативным союзам" на местах после выборов

"Потому что наши кандидаты в мэры конкурируют с конкретными результатами даже не действующих глав городов или общин - они конкурируют с результатами успешной реформы".

Кандидаты в мэры от "Слуги народа" изначально проигрывали действующим мэрам украинских городов на местных выборах.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки и начальный идеолог партии "Слуга народа" Никита Потураев.

"Ничего не будем делать, мы спокойно к этому (результатам местных выборов. - ред.) будем относиться. Я к этому отношусь спокойно. С самого начала было совершенно ясно, что, начав подготовку к выборам летом, мы не обыграем действующих мэров. Тем более, что они за последние годы получили потрясающие возможности в условиях децентрализации. Поэтому независимые кандидаты не имеют никаких шансов, как и кандидаты от других партий тоже. Потому что наши кандидаты в мэры конкурируют с конкретными результатами даже не действующих глав городов или общин - они конкурируют с результатами успешной реформы. В этом смысле политической конкуренции здесь нет. А такая конкуренция на местном уровне появится, думаю, уже в следующем политическом цикле", - отметил Потураев.

По его прогнозам, на западе Украины фракции СН будут в меньшем количестве. В центре - зайдет больше людей.

"Но это никакой не проигрыш ... Думаю, на местах состоятся ситуативные союзы. Но не коалиции. Ведь коалиция создается только в парламенте. В местных советах этого нет. Хотя даже в парламенте, как известно, за наши законопроекты голосует и " ЕС " и "ОПЗЖ". А в некоторых случаях с нами голосует только " ЕС ", а ОПЗЖ - не голосует. Или наоборот. Поэтому конфигурации, которые сложатся в местных советах, будут разными", - считает он.

Потураев подчеркнул, что местные выборы - не та история, когда ты можешь позволить себе быть популистом.

"Это тебе не парламентская трибуна, где можно нести политиканскую бессмыслицу. Если в горсовете, в областном центре или городе провалишь голосование, и люди останутся без дороги, освещения или воды, то они сами быстро тебя найдут. Кто из депутатов на местном уровне рискнет на себя взять такую ответственность? Хотел бы посмотреть на этих самоубийц?" - отметил Никита Потураев.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Александр Качура считает, что после местных выборов политсила будет сотрудничать с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Он также отметил, что в западных областях большая поддержка может быть у партии "Евросолидарность", однако, поскольку эта политсила является оппонентом "Слуги народа", то, по мнению Качуры, "люди не воспримут любое сотрудничество с ней".

Качура также не исключает "конструктивной работы" с ВО "Батькивщина", по "Голосу" у него "есть сомнения".