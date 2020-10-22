Гостаможня уволила руководителя Одесской таможни и инициировала ее полный аудит

Причиной увольнения Дениса Пудрика названы негативные результаты работы таможни под его руководством в течение двух месяцев.

Гостаможня уволила руководителя Одесской таможни и инициировала ее полный аудит
Склад контейнеров на Одесской таможне
Фото: Думская

Государственная таможенная служба сообщила об увольнении исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика и инициировании ее полного аудита.

Пудрика назначили на должность и. о. начальника Одесской таможни 21 августа. Причиной его увольнения названы негативные результаты работы таможни в течение двух месяцев.

"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%. В результате госбюджет недополучил законные платежи.

"В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в октябре на одном из таможенных постов Запорожья разоблачили схему незаконного экспорта зерновой продукции в Евросоюз с минимизацией налоговых платежей. Ее наладил руководитель этого поста вместе с несколькими бизнесменами.

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