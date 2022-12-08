Комітет Палати представників США відхилив резолюцію про аудит військової допомоги Україні — WP

Однак республіканці заявили, що планують повторно винести на голосування цю резолюцію, інформує ZN.ua.

Комітет Палати представників США відхилив резолюцію про аудит військової допомоги Україні, яку просували республіканці. Про це повідомляє The Washington Post.

Комітет у закордонних справах Палати представників не підтримав законопроект (26 голосів проти 22) завдяки єдності демократів, які все ще контролюють цей комітет, і заявив, що такий захід ризикує надіслати сигнал Україні про те, що підтримка з боку Америки під питанням.

Деякі республіканці об'єдналися навколо резолюції Марджорі Тейлор Грін про аудит американської військової та економічної допомоги Україні, надіславши найсильніший сигнал про те, що адміністрація президента США Джо Байдена зіштовхнеться з більш суворою перевіркою своєї підтримки Україні, коли Республіканська партія отримає контроль над Палатою представників.

«Зараз не час для нас бути розділеними. Ми трималися разом з НАТО, ЄС і нашими союзниками. Давайте не потрапляти в цю пастку», - сказав демократ Грегорі В. Мікс.

Проте республіканці відкинули цей аргумент і підтримали резолюцію Грін. Республіканець Майкл МакКол, сказав, що адміністрація має взяти на себе «відповідальність і підзвітність».

«Ера виписування порожніх чеків закінчилася», - сказав він, повторивши фразу, сказану в жовтні республіканцем Кевіном Маккарті, який прагне стати наступним спікером Палати представників. Пізніше Маккарті уточнив, що він підтримує допомогу Україні, але вимагає більшого контролю за цією допомогою.

До голосування було незрозуміло, чи підтримають основні республіканці резолюцію Грін, прихильниці колишнього президента Дональда Трампа, чия опозиція до допомоги Україні викликала широкі внутрішні дебати в партії.

Резолюція вимагає від виконавчої влади передати Конгресу всі документи і повідомлення, пов'язані з допомогою Україні, не пізніше ніж через 14 днів після дати прийняття цієї резолюції.

Деякі республіканці заявили, що вони можуть підтримати цей захід, оскільки він не передбачає скорочення поточної або майбутньої допомоги Україні.

«Все це стосується підзвітності. Йдеться про прозорість. Чого ми боїмося? Ми маємо мільярди доларів, які витікають в іншу країну», - сказав представник Конгресу Тім Берчетт.

Демократи заявили, що пріоритети республіканців не відповідають дійсності, коли російські ракетні атаки на українську інфраструктуру та цивільні цілі посеред зими активізувалися.

«Буде ще багато часу, щоб розглянути питання прозорості та підзвітності. Зараз ми перебуваємо в розпалі війни», - сказав конгресмен Джеральд Конноллі.

Співавторами резолюції виступили праві республіканці, а саме: конгресмен Томас Массі (штат Вашингтон), конгресмен Дж. Томас Массі (штат Вашингтон), Метт Гаетц (штат Флорида), Баррі Мур (штат Аляска) і Ендрю С. Клайд (штат Джорджія). Також резолюція отримала підтримку поміркованих республіканців, в тому числі МакКола і Пітера Мейджера з Мічигану.

Незважаючи на те, що резолюція була відхилена, Грін заявила, що вона знову винесе її на розгляд.

«Ми приймемо владу в січні! Цей аудит відбудеться!» - написала вона в Твіттері.

Голосування відбулося на тлі послідовного падіння підтримки допомоги Україні серед республіканців, згідно з останніми опитуваннями.

Нове опитування Чиказької ради з глобальних питань показало, що 55% республіканців підтримують відправку військової допомоги, в порівнянні з 68% в липні і 80% в березні. Половина республіканців висловилися за надання економічної допомоги Україні.

Згідно з опитуванням, проведеним минулого місяця, понад дві третини респондентів підтримали надання Україні зброї та економічної допомоги, а близько трьох чвертей - прийняття українських біженців та запровадження санкцій проти Росії.

Сполучені Штати оголосили про надання Україні 25 траншів військової допомоги з серпня 2021 року. Минулого місяця пакет на суму 400 мільйонів доларів включав додаткове озброєння, боєприпаси та обладнання, і це збільшило загальну військову допомогу США Україні до майже 20 мільярдів доларів з моменту вступу на посаду президента Байдена.

Сполучені Штати також виділяють 53 мільйони доларів на допомогу в ремонті української енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень від російських ракетних ударів протягом останніх тижнів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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