Україна проведе "самоаудит" щодо відповідності законодавства стандартам ЄС – Шмигаль

Кабінет міністрів України доручив міністерствам і центральним органам виконавчої влади провести перевірку законодавства нашої держави на його відповідність стандартам Європейського Союзу. Уряд ухвалив відповідну постанову у вівторок, 28 лютого, повідомив прем’єр Денис Шмигаль у Telegram .

"Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися", – зазначив він.

За словами Шмигаля, "самоаудит" українського законодавства має бути проведений до 30 червня поточного року. Через два місяці, 30 серпня, відповідальним органам належить подати Кабміну звіт про свою роботу, який має містити "конкретні пропозиції, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС".

Координатором цього процесу уряд призначив віцепрем’єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.