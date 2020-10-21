Кабмин со следующей недели переводит заседания в онлайн-режим

Шмыгаль назвал это требованием времени.

Кабмин со следующей недели переводит заседания в онлайн-режим
Фото: kmu.gov.ua

Заседания Кабинета министров со следующей недели будут проходить в онлайн-режиме.

Об этом во время внеочередного заседания правительства в среду, 21 октября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково требование времени. Коронавирус меняет наши жизни, и правительство также должно демонстрировать собственным примером, что удаленная работа является требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев, наших близких, родных", - сказал Шмыгаль.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в парламенте Верховная Рада в октябре провела лишь одно пленарное заседание 20 октября. Все остальные рабочие дни депутаты работали в комитетах.

20 октября в Украине за сутки обнаружили 6719 новых случаев ковида, 141 пациент умер. Выздоровели за сутки 2686 пациентов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин призвал работодателей по возможности перевести всех на «удаленку»Кабмин призвал работодателей по возможности перевести всех на «удаленку»
Кабмин работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и в Донецкой областиКабмин работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и в Донецкой области
Ляшко: Новые бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 могут появиться в Украине на следующей неделеЛяшко: Новые бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 могут появиться в Украине на следующей неделе
В Кабмине хотят готовить представителей местной власти для ДонбассаВ Кабмине хотят готовить представителей местной власти для Донбасса
Денисова рассказала о ходе судебного заседания по делу Маркива в МиланеДенисова рассказала о ходе судебного заседания по делу Маркива в Милане
Кабмин продлил действие адаптивного карантина до конца годаКабмин продлил действие адаптивного карантина до конца года
Кабмин предлагает уменьшить разрешенное количество людей на массовых собранияхКабмин предлагает уменьшить разрешенное количество людей на массовых собраниях
"Частные лаборатории не начнут делать тесты для людей с улицы": Степанов пояснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании"Частные лаборатории не начнут делать тесты для людей с улицы": Степанов пояснил постановление Кабмина о бесплатном тестировании
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Кабмин согласовал выход Украины еще из одного соглашения СНГКабмин согласовал выход Украины еще из одного соглашения СНГ
Последние новости
Подгружаем последние новости