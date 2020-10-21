Кабмин со следующей недели переводит заседания в онлайн-режим

Шмыгаль назвал это требованием времени.

Заседания Кабинета министров со следующей недели будут проходить в онлайн-режиме.

Об этом во время внеочередного заседания правительства в среду, 21 октября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Таково требование времени. Коронавирус меняет наши жизни, и правительство также должно демонстрировать собственным примером, что удаленная работа является требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев, наших близких, родных", - сказал Шмыгаль.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в парламенте Верховная Рада в октябре провела лишь одно пленарное заседание 20 октября. Все остальные рабочие дни депутаты работали в комитетах.

20 октября в Украине за сутки обнаружили 6719 новых случаев ковида, 141 пациент умер. Выздоровели за сутки 2686 пациентов.