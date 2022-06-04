"Будет пауза": роSSийские войска начали выдыхаться, появился прогноз на ближайшие недели

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В ближайшее время роSSийские оккупанты поставят на паузу свои попытки наступления на украинские позиции.

Таким прогнозом в интервью «24 каналу» поделился советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он заявил, что в скором времени темпы роSSийского наступления резко спадут.

Как пояснил советник главы МВД, дело в том, что роSSийские военные начали «выдыхаться».

«Я прогнозирую, что сейчас будет какая-то пауза. Они будут понемногу выдыхаться. Они уже где-то выдыхаются», - рассказал Андрусив.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Он отметил, что за последние две – три недели украинские защитники значительно проредили ряды роSSийской армии, уничтожив множество оккупантов вблизи Северодонецка и Попасной в Луганской области.

«Вот этих "мясных батальонов" много. Однако профессиональных, мотивированных штурмовиков там очень мало. Большинство из них были уничтожены в результате очень тяжелых боев за Северодонецк, Попасную и окрестные села», - сообщил Андрусив.

По официальным данным Генштаба ВСУ по состоянию на 4 июня, с момента начала войны в Украине были ликвидированы около 31 050 роSSийских оккупантов. При этом отмечается, что это ориентировочная цифра, так как точный подсчет усложняют активные боевые действия.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска


Дарья Волкова, politeka.net





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