Треба переводити країну на військові рейки, - політолог Олександр Кочетков

Треба переводити країну на військові рейки, - політолог Олександр Кочетков

Політолог Олександр Кочетков розповів, що окрім західної допомоги потрібно вижати максимум із наявних можливостей всередині країни: владі потрібно ставити Україну на військові рейки.

Про це він розповів на каналі «My.ua».

«Війна чекає – вона нікуди не ділася і не схоже, що вона зникне зараз. Усе буде визначати війна, але вже вичерпалися елементи емоційного впливу на ситуацію, пов’язану із війною», - зазначив Олександр Кочетков.

За словами експерта, наразі ті політичні інструменти, які влада на початку повномасштабного вторгнення адресувала світу та, зокрема, українцям, вже не будуть ефективним: країну потрібно максимально адаптувати під умови війни.

«Треба переводити країну на військові рейки – це головний виклик для Зеленського та для тих, кого ми вважаємо політичною елітою», - підкреслив Олександр Кочетков.

Як зазначив політолог, окрім отримання західною допомоги потрібно всередині країни створити максимально сприяючі нашій перемозі умови, у першу чергу в економіці.

«Усе треба змінити: війна для усіх, а не тільки для тих, хто в окопах. Це буде головне завдання: якщо влада справиться із цим завданням то в країні буде усе гаразд», - сказав Олександр Кочетков.


user, politeka.net





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