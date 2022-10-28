Окупаційна влада не планує переводити годинник на захоплених територіях

Тимчасово окупована територія Запорізької області, за словами російських окупантів, нібито "вперше не буде переходити на зимовий час". Про це повідомляє кремлівське видання «Інтерфакс» з посиланням на гауляйтерів області.

"У Запорізькій області залишається колишній час. Переведення стрілок годинника у 2022 році не буде", - зазначено у виданні.

Так звана «влада» окупованого Енергодара наказала "ігнорувати всі заклики української влади перевести годинники на зимовий час", це пояснюється тим, що місто та область вже нібито "живе в Російській Федерації та за московським часом" і не хочуть "звертати увагу на кривотолки, які влаштовує Україна".