Окупаційна влада не планує переводити годинник на захоплених територіях

Гауляйтери закликають не переходити на зимовий час разом з Україною, інформує ZN.ua.

Окупаційна влада не планує переводити годинник на захоплених територіях
© pixabay/anncapictures

Тимчасово окупована територія Запорізької області, за словами російських окупантів, нібито "вперше не буде переходити на зимовий час". Про це повідомляє кремлівське видання «Інтерфакс» з посиланням на гауляйтерів області.

"У Запорізькій області залишається колишній час. Переведення стрілок годинника у 2022 році не буде", - зазначено у виданні.

Так звана «влада» окупованого Енергодара наказала "ігнорувати всі заклики української влади перевести годинники на зимовий час", це пояснюється тим, що місто та область вже нібито "живе в Російській Федерації та за московським часом" і не хочуть "звертати увагу на кривотолки, які влаштовує Україна".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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