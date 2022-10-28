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2022-10-28
Окупаційна влада не планує переводити годинник на захоплених територіях
Гауляйтери закликають не переходити на зимовий час разом з Україною, інформує
© pixabay/anncapictures
Тимчасово окупована територія Запорізької області, за словами російських окупантів, нібито "вперше не буде переходити на зимовий час". Про це
"У Запорізькій області залишається колишній час. Переведення стрілок годинника у 2022 році не буде", - зазначено у виданні.
Так звана «влада» окупованого Енергодара наказала "ігнорувати всі заклики української влади перевести годинники на зимовий час", це пояснюється тим, що місто та область вже нібито "живе в Російській Федерації та за московським часом" і не хочуть "звертати увагу на кривотолки, які влаштовує Україна".
Михайло Яровенко, ZN.ua