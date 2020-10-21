Посол ЕС в публичном выступлении процитировал Стуса

Маасикас, гражданин Эстонии, выступал полностью на украинском языке.

Посол ЕС в публичном выступлении процитировал Стуса
Фото: Estonian Foreign Ministry

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас во время выступления на комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС процитировал украинского поэта Василия Стуса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Иногда в эти дни раздаются голоса в Украине и за ее пределами, которые ставят под сомнение стратегическую ориентацию Украины и ее европейский выбор. Якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике. Могу сказать на это только одно: украинскому народу виднее. По словам Василия Стуса, "немає більше вороття до давнього, минулого, старого", - сказал посол ЕС.

Маасикас, гражданин Эстонии, выступал полностью на украинском языке.

Напомним, позавчера Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани "До устранения нарушения неимущественных прав председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука". Суд также обязал Кипиани и издательство удалить из произведения информацию о Медведчуке.

Неправдивой признана информация: "Была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания". Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?".

Как известно, Медведчук был адвокатом Василия Стуса. И, по оценкам юристов и историков, его деятельность не в последнюю очередь привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.

"Дело Василия Стуса" - сборник документов из шеститомного уголовного дела КГБ УССР против украинского писателя.

В августе 2019 года лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РоSSии Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Медведчук требовал запретить продажу в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги.

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