Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила об ухудшении состояния здоровья незаконно заключенных крымских татар Джемиля Гафарова и Энвера Омерова.

Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

"По словам родных, Джемиль Гафаров, инвалид II группы, жалуется на резкое обострение хронических болезней. Его беспокоят постоянные судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Энвера Омерова беспокоят сильные боли опорно-двигательного аппарата, которые не дают свободно ходить. Кроме того, наших граждан содержат в переполненных камерах, в частности Джемиль Гафаров помещен в камеру еще с 10 лицами, где в наличии только 6 коек. В камерных помещениях антисанитария - большое количество тараканов и клопов. Так как администрация мест несвободы не проводит санитарную обработку, родные вынуждены передавать дихлофос и другие подобные средства для борьбы с этой "живностью". Однако ее так много, что самостоятельно с этой проблемой наши сограждане уже не справляются", - отметила Денисова.

Она отметила, что несмотря на ухудшение здоровья украинских граждан, руководство мест несвободы, где их незаконно удерживают, игнорирует любые обращения о предоставлении медицинской помощи.

Омбудсмен уточнила, что эти факты свидетельствуют о нарушении статей 9, 10, 22 Минимальных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Обращаюсь с требованием к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой безотлагательно обеспечить реализацию прав граждан Украины и обеспечить предоставление необходимой квалифицированной медицинской помощи, а также привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными", - заявила Денисова.

Также омбудсмен просит ответной реакции международных партнеров и правозащитных организаций на нарушение прав незаконно заключенных РоSSийской Федерацией. Она подчеркнула, что пока все пленники Кремля находятся в неволе, их жизни и здоровье остаются под угрозой.

Напомним, в мае Денисова заявляла, что администрация пенитенциарных учреждений РоSSии отказывается обеспечивать незаконно осужденных граждан Украины средствами индивидуальной защиты, чем подвергает угрозе жизнь и здоровье. Политзаключенным предложили купить маски за собственные деньги.