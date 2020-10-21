МИД начал активную фазу реализации Крымской платформы

Эта стадия предусматривает информирование международных партнеров о деталях украинской инициативы.

Министерство иностранных дел начало следующую стадию реализации Крымской платформы.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщила пресс-служба МИД .

По ее словам, фаза активной адвокации предусматривает информирование международных партнеров о деталях кампании.

Джапарова рассказала, что Крымская платформа станет новым форматом для координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

"Платформа будет способствовать укреплению международной политики непризнания попытки РФ аннексировать Крымский полуостров, создаст дополнительные возможности для более оперативного реагирования на растущие угрозы безопасности в результате роSSийской милитаризации в Черном и Азовском морях, позволит консолидировать политическое давление на Кремль, в частности, путем санкционных инструментов, а также противодействовать дальнейшим грубым нарушениям прав человека", - отметила замминистра.

Добавим, Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень неправительственных экспертов.

К работе платформы также планируют привлечь экспертов: представителей общественных организаций, аналитических и исследовательских центров, академических учреждений.

Напомним, о намерении создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил в июне.

В рамках платформы планируется проведение 26 февраля, в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации, ежегодного саммита. Первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует провести в 2021 году.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе.

7 октября Кулеба также пригласил присоединиться к Крымской платформе Великобританию, а 16 октября Зеленский предложил присоединиться к кампании Турции.