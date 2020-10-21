Венедиктова: независимость прокуроров под угрозой из-за дискриминации в оплате труда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с представителями Совета Европы и презентовала им Стратегию развития прокуратуры на три года, а также проинформировала их о ходе аттестации прокуроров.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Несмотря на пандемию и благодаря помощи наших международных партнеров, нам удалось завершить аттестацию областных прокуратур и мгновенно их запустить. При этом никакие процессы не останавливались, и никто не почувствовал неудобств. Таким образом, сейчас работают 26 областных прокуратур и четыре специализированных в военной и оборонной сферах в регионах. На прошлой неделе их руководители отчитывались о первом месяце своей деятельности. Сейчас началась аттестация прокуроров местных прокуратур, и большое количество прокуроров изъявили желание принять в ней участие", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор обратила внимание на ряд проблемных вопросов. По ее словам, гарантия независимости прокуроров оказалась под угрозой, "в связи с дискриминационными положениями по оплате труда прокуроров", указанными в проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Представители Офиса Совета Европы в Украине выразили свою обеспокоенность по этому поводу.

Венедиктова также сообщила, что начался конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, 16 октября Венедиктова утвердила Cтратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы. Документ презентовали с участием заместителей генпрокурора, экспертов и представителей международных организаций. Стратегию должны также представить в Верховной Раде.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Венедиктова уйдет с должности, если до конца года "не покажет своего результата". По словам президента, именно из-за отсутствия шагов в привлечении к ответственности коррупционеров был уволен Руслан Рябошапка, который был назначен генпрокурором в июне 2019 года.

В феврале стало известно, что на аттестацию в новую прокуратуру зарегистрировались 3 697 региональных прокуроров. Они должны пройти два тестирования и собеседование. По состоянию на 1 октября 52 кандидата успешно прошли отбор на вакантные должности в Офис генпрокурора.