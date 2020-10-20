Оккупанты нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нет

ВСУ огонь в ответ не открывали.

Оккупанты нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нет
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток, 20 октября, зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Майорск боевики применили стрелковое оружие.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - отметили в штабе.

Напомним, в среду, 21 октября, 120 депутатов парламентской фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс.

О том, что "Слуга народа" планирует провести выездное заседание на Донбассе, стало известно в конце сентября. Оно должно было состояться в начале октября. Но из-за вспышки коронавируса в Раде поездку нардепов на передовую отложили.

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