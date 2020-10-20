Министр обороны анонсировал закупку комплекса "Нептун" еще в этом году

С этой целью будет осуществлено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа.

Министерство обороны закупит береговой ракетный комплекс "Нептун" еще в этом году. С этой целью будет осуществлено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.

"Спланированным финансовым ресурсом на 2020-й год средства на закупку берегового ракетного комплекса «Нептун» предусмотрены не были. Однако Министерством обороны принято решение о закупке комплекса «Нептун» и другого ракетного оборудования еще в текущем, 2020-м году", - информирует пресс-служба ведомства.

Министр напомнил, что еще 23 августа подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун" на вооружение ВСУ.

"Теперь комплекс можно заказывать и закупать как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.

В Минобороны также нашли средства, которые будут направлены на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы.

По словам министра, "Нептун" станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море: дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины.

Следующим этапом, по словам главы Минобороны, должна стать работа над созданием корабельного варианта комплекса "Нептун". И ракетные катера, проектируемые сегодня для нужд ВМС Украины, должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна".

Напомним, береговой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" - разработка конструкторского бюро "Луч".

Боеприпасом для украинского "Нептуна" выступает новейшая крылатая ракета Р-360, способная поражать надводные и наземные цели на расстоянии более 300 км.