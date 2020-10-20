Зеленский назвал условие введения в стране жесткого карантина

Для медицинской системы Украины ситуация станет критической, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом.

В Украине введут жесткий карантин, если количество инфицированных в сутки превысит отметку в 9,5 тысяч человек.

Об этом президент Украины

Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщается на сайте главы государства.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если будем иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что в этом случае экономика Украины остановится, вследствие чего "будет очень сложно всем".

Напомним, за сутки в Украине диагностировали 4 766 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 1112 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине 75% жертв коронавируса - люди старше 60 лет.

В ВОЗ прогнозируют, что к концу года в Украине ежедневно будут выявлять по 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.