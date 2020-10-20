Резников: Украинская формула амнистирования не может включать военных преступников

Украинская формула амнистирования не может включать военных преступников, убийц, которые совершали преступления против человечности и гуманизма.

Об этом заявил в интервью ZN.UA вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Даже гипотетическое принятие Украиной любого закона, условно говоря о "тотальной амнистии" (как многие интерпретируют), противоречило бы международным принципам и конвенциям. Военных преступников догоняют и через 20, и через 30, и через 40 лет. Поэтому украинская формула амнистирования точно так же не может включать военных преступников, убийц, которые совершали преступления против человечности и гуманизма, а также "верхушку" - организаторов этих преступлений", - сказал Резников.

По его словам, около 30-35 тысяч вооруженных людей находятся на оккупированной территории Донбасса, и они делятся на 1-й и 2-й армейские корпуса, находящиеся под командованием Южного округа роSSийской армии со штабом в Ростове.

"В тех окопах с автоматами, вместе с роSSийскими военными, находятся и наши с вами сограждане, которые по ряду причин служат сегодня в оккупационной армии. Так вот, если человек стоит на КПВВ в униформе и с автоматом, и занимается тем, что поднимает и опускает шлагбаум, но не совершал тяжких преступлений, то он попадет под амнистирование. Но его командир, который отдавал команды, убивал, пытал в тюрьме «Изоляция», не может быть амнистирован ни при каких условиях. И в случае его задержания понесет наказание по полной программе", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что амнистия - это освобождение от наказания или от других видов преследования за совершенные деяния, но это не значит, что человеку скажут, что он не осуществлял правонарушений.

"Осуществлял. Ты все равно восстал против конституционного строя государства, в котором ты живешь. Кто-то может прийти даже добровольно и сказать: я служил в таких-то подразделениях, например, в инженерных войсках, занимался разминированием, считаю, что я подпадаю под амнистию. Проводим проверку, убеждаемся, что он не убивал, не совершал тяжких преступлений - амнистируем", - отметил Резников.

Напомним, сегодня Резников также заявил, что минский формат не является площадкой, на которой можно достичь мира, и не нужно ожидать от него чуда. По его словам, сегодня Украина находится в Минском соглашении, срок которого завершился, - оно закончилось 31 декабря 2015 года, но другой площадки сейчас не существует.

В сентябре вице-премьер отмечал, что реинтеграция временно оккупированных территорий продлится 25 лет. По его словам, конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, а безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение. В качестве примера вице-премьер добавил, что в Германии до сих пор есть различия между восточной и западной частями.