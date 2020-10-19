На Киевщине кандидат в головы ОТГ поздравлял учителей с профессиональным праздником конвертами с 1000 грн

За подкуп избирателей ему сообщено о подозрении.

На Киевщине кандидат в головы ОТГ поздравлял учителей с профессиональным праздником конвертами с 1000 грн
Фото: ukrafoto.com

Один из кандидатов на пост главы ОТГ в Киевской области поздравлял учителей конвертами с деньгами. За подкуп избирателей ему сообщено о подозрении.

Об этом информирует

пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Васильковского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры сообщено о подозрении одному из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины по факту подкупа избирателей (ч.4 ст.160 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, кандидат на пост главы ОТГ поздравлял учителей в школе с их профессиональным праздником конвертами с деньгами, оценив голос избирателя в тысячу гривень.

Законодательство предусматривает за подкуп избирателей от 2 до 6 лет заключения для организаторов подкупа, в случае выявления сговора лиц - от 6 до 7 лет заключения, для избирателей - 2 года ограничения свободы, 2 года общественных работ или штраф 6800 грн.

Напомним, местного жителя и председателя избирательной комиссии, причастных к подкупу избирателей в Одессе, арестовали с залогом свыше 600 тыс. грн.

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