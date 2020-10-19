Депутаты ОПЗЖ обжаловали в КС закон о добровольном объединении территориальных общин

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко, Татьяна Плачкова и Наталья Приходько направили в Конституционный Суд представление 51 нардепа о конституционности отдельных положений закона "О добровольном объединении территориальных общин".

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что 19 октября в КС поступило представление относительно соответствия Конституции Украины положений пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (речь идет о праве Кабмина утверждать областные планы территорий общин).

В законе отмечается, что "методика формирования способных территориальных общин разрабатывается центральным органом исполнительной власти и утверждается Кабинетом министров".

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного Закона Украины, а "его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов организации местного самоуправления в Украине и сужению права территориальных общин на добровольное объединение", - сообщили в суде.

Напомним, в сентябре Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством.