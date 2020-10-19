Депутаты ОПЗЖ обжаловали в КС закон о добровольном объединении территориальных общин

Представление подписал 51 депутат.

Депутаты ОПЗЖ обжаловали в КС закон о добровольном объединении территориальных общин
Фото: Конституційний Суд України

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко, Татьяна Плачкова и Наталья Приходько направили в Конституционный Суд представление 51 нардепа о конституционности отдельных положений закона "О добровольном объединении территориальных общин".

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что 19 октября в КС поступило представление относительно соответствия Конституции Украины положений пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (речь идет о праве Кабмина утверждать областные планы территорий общин).

В законе отмечается, что "методика формирования способных территориальных общин разрабатывается центральным органом исполнительной власти и утверждается Кабинетом министров".

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного Закона Украины, а "его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов организации местного самоуправления в Украине и сужению права территориальных общин на добровольное объединение", - сообщили в суде.

Напомним, в сентябре Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.infoПартию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
В "Слуге народа" хотят проголосовать за закон о референдуме до конца 2020 годаВ "Слуге народа" хотят проголосовать за закон о референдуме до конца 2020 года
На Львовщине напали на кандидата в депутаты и его отцаНа Львовщине напали на кандидата в депутаты и его отца
В Славянске во время агитации во дворе многоэтажки мужчина с ножом напал на кандидата в мэры от ОПЗЖВ Славянске во время агитации во дворе многоэтажки мужчина с ножом напал на кандидата в мэры от ОПЗЖ
В Украине за 29 лет незаконно приватизировали более 5 млн га земли, - глава ГосгеокадастраВ Украине за 29 лет незаконно приватизировали более 5 млн га земли, - глава Госгеокадастра
Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
В Запорожье местный житель обстрелял авто кандидата в депутаты городского советаВ Запорожье местный житель обстрелял авто кандидата в депутаты городского совета
Разумков допускает, что Рада примет закон о референдуме в ноябреРазумков допускает, что Рада примет закон о референдуме в ноябре
ЦИК уволила весь состав Одесской городской ТИК за нарушения законодательстваЦИК уволила весь состав Одесской городской ТИК за нарушения законодательства
Кличко просит Раду принять проект закона, который уменьшит тариф на газКличко просит Раду принять проект закона, который уменьшит тариф на газ
Последние новости
Подгружаем последние новости