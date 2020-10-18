В "Слуге народа" хотят проголосовать за закон о референдуме до конца 2020 года

Законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, монобольшинство примет во втором чтении и в целом до конца 2020 года.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Сейчас Венецианская комиссия высказала свои замечания, мы вносим необходимые изменения между первым и вторым чтением и на второе чтение выносим в зал. И я думаю, что со следующего года народ Украины уже будет иметь прямой инструмент народовластия через референдум", - сказал Качура.

По его словам, закон о референдуме будет "однозначно проголосован" и заработает уже с начала следующего года.

Качура отметил, что Рада 9-го созыва затянула с принятием данного законопроекта. Фракция "Слуга народа" пообещала, что документ будет проголосован одним из первых. Такая задержка, отметил Качура, связана с тем, что в текст законопроекта было внесено много поправок.

Качура отметил, что одной из норм законопроекта есть возможность отменять другие законы. В частности, закон даст право гражданам Украины по результатам референдумов отменять уже принятые парламентом законы. В то же время референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Напомним, 14 октября Дмитрий Разумков допустил, что Рада примет закон о референдуме в ноябре. По его словам, этот документ является приоритетным. В первом чтении парламент поддержал этот документ в июне.