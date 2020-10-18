В "Слуге народа" хотят проголосовать за закон о референдуме до конца 2020 года

Фракция "Слуга народа" пообещала, что документ будет проголосован одним из первых.

В "Слуге народа" хотят проголосовать за закон о референдуме до конца 2020 года
Фото: Эскандер Ганиев

Законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, монобольшинство примет во втором чтении и в целом до конца 2020 года.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Сейчас Венецианская комиссия высказала свои замечания, мы вносим необходимые изменения между первым и вторым чтением и на второе чтение выносим в зал. И я думаю, что со следующего года народ Украины уже будет иметь прямой инструмент народовластия через референдум", - сказал Качура.

По его словам, закон о референдуме будет "однозначно проголосован" и заработает уже с начала следующего года.

Качура отметил, что Рада 9-го созыва затянула с принятием данного законопроекта. Фракция "Слуга народа" пообещала, что документ будет проголосован одним из первых. Такая задержка, отметил Качура, связана с тем, что в текст законопроекта было внесено много поправок.

Качура отметил, что одной из норм законопроекта есть возможность отменять другие законы. В частности, закон даст право гражданам Украины по результатам референдумов отменять уже принятые парламентом законы. В то же время референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Напомним, 14 октября Дмитрий Разумков допустил, что Рада примет закон о референдуме в ноябре. По его словам, этот документ является приоритетным. В первом чтении парламент поддержал этот документ в июне.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправокБюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.infoПартию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info
Блок рекламы


Похожие новости
Карантин в Украине могут продлить после Нового года - ЛяшкоКарантин в Украине могут продлить после Нового года - Ляшко
Осенние каникулы в школах Украины продлят до Нового года - МОНОсенние каникулы в школах Украины продлят до Нового года - МОН
В Украине за 29 лет незаконно приватизировали более 5 млн га земли, - глава ГосгеокадастраВ Украине за 29 лет незаконно приватизировали более 5 млн га земли, - глава Госгеокадастра
В Кабмине хотят готовить представителей местной власти для ДонбассаВ Кабмине хотят готовить представителей местной власти для Донбасса
Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021
Офис президента о Будапештском меморандуме: "Гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года"Офис президента о Будапештском меморандуме: "Гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года"
Разумков допускает, что Рада примет закон о референдуме в ноябреРазумков допускает, что Рада примет закон о референдуме в ноябре
ЦИК уволила весь состав Одесской городской ТИК за нарушения законодательстваЦИК уволила весь состав Одесской городской ТИК за нарушения законодательства
Кабмин продлил действие адаптивного карантина до конца годаКабмин продлил действие адаптивного карантина до конца года
В ЦИК объяснили, как проголосовать на самоизоляцииВ ЦИК объяснили, как проголосовать на самоизоляции
Последние новости
Подгружаем последние новости