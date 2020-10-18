В Сумах одна семья идет на выборы от трех партий

В Сумах на выборы 25 октября баллотируются в местные советы, областной и городской, трое членов одной семьи. Такой случай сам по себе неординарный, однако в Сумах его можно считать по-настоящему уникальным. Дело в том, что все трое мужчин, отец и два его сына, идут на выборы от разных партий. Причем, партий антагонистических между собой.

Диверсификация: в Сумах одна семья идет на выборы от трех партий

О предприимчивой семье сумчан рассказал в своем Facebook блогер Денис Казанский.

"Украинские выборы похлеще любой комедии. В Сумах в местный совет баллотируются Магомед Галаев и два его сына Расул и Рустам. И все от разных партий. Магомед Галаев от "Батькивщины", Расул Галаев от ЕС, а Рустам Галаев от Слуги народа", - пишет Казанский.

Диверсификация: в Сумах одна семья идет на выборы от трех партий

Такой тренд многопартийности задал еще глава семейства, Магомед Галаев. В свое время он в 2002 году вошел в местную политику от "Партии мусульман Украины". Через четыре года, в 2006, он уже шел от блока Литвина, а в 2015 - от "Батькивщины". Теперь он также идет от бело-сердечных.

Его младший сын, бизнесмен Расул Галаев, в 2015 году прошел в горсовет от блока Петра Порошенко, и в этом году также идет фактически от той же политсилы, "Европейской солидарности".

А вот старший сын, Рустам Галаев, который также занимается бизнесом, поход в политику затеял впервые. Причем он идет под флагом партии власти - "Слуги народа".

Конечно, на такую партийную многовекторность в одной семье народ отреагировал живо. К публикации Дениса Казанского появилось немало комментариев.

"Д-диверсификация!", "Просто ну очень земля нужна", "Я не удивлюсь, если они весело собираются на шашлыках и ржут над этим всем))", "Когда мама буквально разложила яйца по разным корзинам", "Возможно, очень разные взгляды на управление государством, такое бывает) ", "Галаевы разложили свои яйца в разные корзины. Но все яйца одинаковы: и в фас, и в профиль ", - отметили в комментариях.

"Вся наша политика в одной картинке", - прокомментировал этот факт Telegram канал "Женщина с косой".

Напомним, кроме известных мужчин-политиков, в этом году в поход за властью отправились также их жены.


: Марченко Любов, Тудей

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