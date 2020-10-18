Алиев заявил, что армия Азербайджана "взяла под контроль" город и семь сел Нагорного Карабаха

Город Физули, по его словам, стал "свидетелем армянского фашизма".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией города Физули в Нагорном Карабахе и семи близлежащих сел. Об этом он сообщил во время обращения к народу, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, освобождены также села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели Физулинского района.

Алиев отметил, что армянская сторона в Физули возвела фортификационные сооружения.

"За тридцать лет армянской оккупации в Физули не осталось ни одного целого здания, разрушены наши религиозные памятники. Армяне снимали кровли домов, выносили оконные рамы. Физули является свидетелем армянского фашизма", - сказал Алиев.

В то же время так называемая "Служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха" заявила, что в ночь на 17 октября ВС Азербайджана обстреляли кассетными бомбами Степанакерт. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей, их доставили в больницу.

Напомним, 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, который контролируется Арменией, возобновились активные боевые действия.

10 октября по итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня. Переговоры продолжались 10 часов. В результате стороны сошлись на четырех пунктах. В частности, режим прекращения огня должен был начаться в 12:00 в субботу, 10 октября. Через час после его начала Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве премирия.

В начале октября в ООН сообщили, что с начала восстановления активных боевых действий 27 сентября в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях погибли более 50 гражданских лиц.

17 октября Азербайджан заявил, что в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Армении по городу Гянджа погибли 12 человек, более 40 человек получили ранения.