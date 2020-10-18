В Минздраве повторный локдаун назвали "исключительно резервным моментом"

По словам Ляшко, система здравоохранения в Украине в настоящее время справляется с приростом больных.

В Минздраве повторный локдаун назвали "исключительно резервным моментом"
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что введение жесткого локдауна в Украине, как в начале пандемии, является "исключительно резервным моментом". Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Сегодня мы регистрируем по 5000-5700 случаев в Украине - коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тысяч - будем справляться ... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые койки, и будет достаточно большое количество больных . Поэтому для того, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемические нормы и правила", - сказал Ляшко.

"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна - это уже исключительно такой резервный момент, если невозможно будет ничего другого сделать", - отметил он.

Напомним, на протяжении 16 октября в Украине обнаружили рекордное количество новых инфицированных - 6 410, вчера их было 5 992.

В конце августа, когда суточный показатель заболеваемости составил 1000-1700, премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство не рассматривает возможность повторного введения локдауна в случае второй волны коронавируса в Украине. Вместо этого Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

8 октября глава Минздрава сообщил, что в Украине начали подготовку к открытию временных госпиталей для больных с коронавирусом, поскольку медицинская система страны может не выдержать.

11 октября Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса в стране. В частности, в школах были введены осенние каникулы до конца октября, вузы перевели на дистанционное обучение, работу заведений ограничили.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 декабря.

Ранее Ляшко выразил мнение, что одна из причин широкого распространения ковида - пренебрежение карантинными нормами.

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