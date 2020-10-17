Украина и Турция заявили о намерении совместно строить корабли, беспилотники и двигатели

Документ подписали министр обороны Украины Андрей Таран и глава Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Украина и Турция заявили о намерении совместно строить корабли, беспилотники и двигатели
Фото: president.gov.ua

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару подписан Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции в области оборонно-промышленных проектов.

Об этом говорится в сообщении

на сайте главы государства.

"Меморандум отмечает стремление Украины и Турции развивать свои оборонно-промышленные программы и укреплять оборонительные способности, а также установить взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга. В документе определяются намерения сторон начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей", - говорится в сообщении.

Документ подписали министр обороны Украины Андрей Таран и глава Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Напомним, сегодня было подписано Рамочное военное соглашение между Украиной и Турцией. Документ предусматривает расширение и углубление действующего украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества.

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