The Guardian: ФСБ отравила Навального, чтобы заставить его уехать из РоSSии

Западные спецслужбы полагают, что отравление роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального организовала ФСБ РоSSии, чтобы заставить его уехать из страны.

Об этом

пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, к отравлению причастен отдел ФСБ, отвечающий за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами.

Ранее в Евросоюзе также отмечали, что во время поездки Навального по Сибири ФСБ за ним следила. Выводы спецслужб Великобритании, Германии и Франции косвенно подтверждают санкции, введенные против главы ФСБ РФ Александра Бортникова.

The Guardian пишет, что задача спецслужб состояла в "недвусмысленном предупреждении" Навального с целью заставить его уехать из РоSSии.

Напомним, 15 октября ЕС официально опубликовал список лиц, на которые наложил санкции из-за отравления Навального. Среди них - директор ФСБ РФ . К санкциям ЕС присоединилась также Британия. Ранее Европарламент также призвал остановить "Северный поток-2". "Политические убийства и отравления в РоSSии являются системными инструментами режима, намеренно нацеленными на оппозицию", - говорилось в резолюции ЕС .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может присоединиться к санкциям, но, перед тем, как принять такое решение, он хотел бы ознакомиться с деталями от немецкой стороны.

В конце августа США предупредили РоSSию о жестких санкциях, если докажут причастность власти к отравлению оппозиционера.

20 августа Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом - токсическое отравление. Навальный не пришел в сознание и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ и обнаружили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Позже к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила отравление Навального веществом класса "Новичок".