Минстратегпром хочет начать корпоратизацию оборонки в 2021 году

Минстратегпром хочет начать корпоратизацию оборонки в 2021 году

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности рассчитывают, что реформа корпоративного управления на государственных предприятиях обронно-промышленного комплекса и авиакосмической отрасли Украины начнется уже в 2021 году. Об этом говорится в статье Uaprom.info "Украинский ОПК: Минстратегпром выходит на тропу реформ".

Чтобы запустить реформу, которая предполагает реорганизацию госконцерна "Укроборонпром" и трансформацию госпредприятий в акционерные общества, министерство готовит ряд законопроектов.

В частности, до конца года в ведомстве рассчитывают доработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№3822, И. Копытина) и "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе Украины" (№3395, В. Наливайченко).

Оба они уже зарегистрированы в Верховной Раде и касаются реорганизации "Укроборонпрома". В профильном комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки предлагают объединить два документа в один, для чего при комитете создали рабочую группу с участием, в том числе, Минстратегпрома.

"Если будут своевременно приниматься решения и совершенствоваться нормативно-законодательная база, то эта реформа рассчитана на несколько лет", - отметили в Минстратегпроме.

МинПром


МинПром по материалам uaprom.info

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