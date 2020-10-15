Украина передала список с четырьмя категориями удерживаемых оккупантами лиц

С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено.

Украина передала список с четырьмя категориями удерживаемых оккупантами людей. С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено.

Об этом шла речь на очередном заседании Трехсторонней контактной группы 14 октября, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список с четырьмя категориями таких лиц ", - говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что при обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в рамках обсуждения работы группы ТКГ по безопасности отметил достижения во введении режима тишины и отметил необходимость обеспечения его устойчивого характера.

" Представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, из-за которых заседания группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы, занимающейся безопасностью. В частности, была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы", - добавили в Офисе президента.

Также во время заседания ТКГ украинская делегация поставила вопрос возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

"Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжения разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины", - отметили в ОПУ.

Напомним, в начале октября Кравчук анонсировал создание совета выходцев из Донбасса для помощи Контактной группе. В августе Кравчук заявлял, что хочет привлечь в ТКГ человека, который живет в ОРДЛО и "хорошо знает Донбасс". По его мнению, это должен быть тот, кто работает в высших учебных заведениях, школах и общественных организациях.

Кравчук также предлагал новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса.

С 9 июня украинскую делегацию в ТКГ консультируют представители ОРДЛО - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой области, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер от Луганской.