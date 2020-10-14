Офис президента пояснил вопрос о пожизненном заключении коррупционеров в "опросе Зеленского"

"Мощные коррупционные персоны все равно планируют свое возвращение, договариваются друг с другом и концентрируют необходимые ресурсы".

В Офисе президента дали разъяснение относительно вопроса о пожизненном заключении коррупционеров, который будет вынесен на всенародный опрос.

В заявлении на сайте ОПУ констатировали, что "мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами".

У Зеленского также согласились, что в Украине до сих пор не приняты необходимые решения для эффективной работы антикоррупционной инфраструктуры.

"Даже сегодня, уже не имея прямого влияния на власть, мощные коррупционные персоны все равно планируют свое возвращение, договариваются друг с другом и концентрируют необходимые ресурсы - финансовые, медийные, партийные. Их интересует во власти только общественное, бюджетное, то, что они хотят присвоить. Изменить это может только настоящая воля народа ", - заявили в Офисе президента.

Отмечается, что Владимир Зеленский предлагал политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, но получал в ответ "многочисленные варианты спекулятивного "нет".

"Во время инициированного главой государства общенационального опроса 25 октября 2020 первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить. Пусть свой ответ, с которой политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться этого позорного явления. Чтобы даже те коррупционеры, которые «спаслись» от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию ", - добавили в Офисе президента.

Напомним, о том, что 25 октября возле избирательных участков проведут опрос украинцев, Зеленский рассказал 13 октября. Он заявил, что в опросе будет пять "важных вопросов", но каких именно - не сказал.

Впоследствии член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко добавил, что этот опрос будет добровольным, его будут проводить возле участков волонтеры.

Первый вопрос из опроса озвучат 14 октября, остальные четыре - по одному каждый следующий день.

В Комитете избирателей Украины сообщили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины.

В Офисе президента сообщили, что анонсированный президентом опрос в день выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

По данным СМИ , одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который состоится одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса в день местных выборов не предвидится. Он добавил, что ЦИК не может заниматься проведением этого опроса, поскольку нет соответствующего закона.

Сегодня Зеленский объявил первый вопрос из опроса: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?».