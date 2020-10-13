Тимошенко предложила выносить вопросы на референдум, а не устраивать опросы на участках

Намерение президента провести в день голосования «опрос», который не предусмотрен ни одним закону, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия у людей, является откровенным бредом. Так анонсированные офисом президента мероприятия в день местных выборов прокомментировала глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в своем фейсбуке.

"В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической и в больницах уже не остается свободных мест, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент занимается откровенным бредом и объявляет какой-то «потешный» опрос людей на участках в день выборов!!! "Опрос", не предусмотренный никаким законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия у людей", - отметила политик.

"Если Президенту хочется «услышать каждого», то «Батькивщина» предлагает принять закон о референдуме, а потом на референдуме задать такие 5 вопросов, действительно волнующих людей:

1. Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли?

2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?

3. Верите ли вы, что придет весна, которой будут сажать?

4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?

5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?"- заявила лидер партии.

Кроме того, проведение опроса Тимошенко назвала пиаром, а выборы 25 октября - настоящим референдумом для власти.