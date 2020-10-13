Проведение опросов в день голосования противоречит избирательному кодексу, - КИУ

"До выборов остается 12 дней, и любая дополнительная нагрузка на членов комиссий может заблокировать избирательный процесс".

Проведение опросов в день голосования противоречит избирательному кодексу, - КИУ
Фото: Николай Лазаренко

Комитет избирателей Украины обеспокоен инициативой президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на очередных местных выборах 25 октября.

Об этом говорится в заявлении КИУ.

Отмечается, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В начале сентября похожие инициативы рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты. Так, законопроект №4043 "О внесении изменений в Закон Украины "О Центральной избирательной комиссии" отнсительно опросов общественного мнения" предлагал предоставить ЦИК полномочия проводить опросы в случае принятия Кабинетом министров такого решения.

Проведение таких опросов предлагалось разрешить в день голосования на общегосударственных или местных выборах. Этот законопроект не был принят парламентом и был широко раскритикован профильными экспертами.

"По состоянию на сегодня непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет проходить процедура голосования, будет ли опрос проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса" , - отмечают в КИУ.

Кроме того, привлечение к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий будет противоречить действующему законодательству. В Комитете считают, что, поскольку до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

Напомним, президент Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день выборов 25 октября. Он будет состоять из пяти вопросов. По словам президента, суть этих вопросов будет объявлена позже.

Зеленский также отметил, что Верховная Рада готовится закрепить "важный механизм" народовластия на законодательном уровне.

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