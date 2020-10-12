?Командира одного из подразделений ВСУ задержали на взятке за содействие ввозу сигарет с оккупированных территорий

На Донеччине правоохранители разоблачили жителей города Авдеевка, которые путем систематической дачи взяток военным должностным лицам Вооруженных Сил Украины наладили схему перемещения табачных изделий с оккупированной территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Задокументировано перемещение подакцизных товаров в виде сигарет в количестве 5 тыс. пачек с неподконтрольной Украине территории и передача за беспрепятственное их перемещение неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. гривень командиру одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, после чего преступная деятельность указанных граждан прекращена, и они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет неправомерной выгоды и подакцизный товар изъяты", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех причастных к его совершению лиц, готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Кабмин упростил для населения перевезение товаров через линию разграничения на Донбассе.

В августе в зоне ООС спецслужбы задержали трех контрактников с контрабандой оружия.