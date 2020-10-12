Литва отзывает еще шестерых дипломатов из Беларуси

"Белорусская сторона не учла наши компромиссные предложения и продолжала ультимативно требовать сокращения количества дипломатов".

Литва отзывает еще шестерых дипломатов из Беларуси
Фото: rus.tvnet.lv

Министерство иностранных дел Литвы решило отозвать еще шестерых своих дипломатов из Минска и Гродно в связи с ультиматумом белорусских властей.

Об этом сообщила BNS представитель МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене, передает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая ультимативные требования и отзывая еще шесть дипломатов из Минска и Гродно, мы стремимся остановить процесс ограничения дипломатических контактов", - сказала она.

"Белорусская сторона не учла наши компромиссные предложения и продолжала ультимативно требовать сокращения количества литовских дипломатов, а когда мы не согласились, то дипломатов, работающих в Беларуси, намеревались объявить персонами нон грата, что значительно ограничило бы возможности дипломатов работать в будущем", - сказала Якилайтене.

Она обратила внимание на то, что министры иностранных дел стран ЕС поддержали принципиальное решение расширить список официальных лиц Беларуси, которые попадают под санкции, еще на 10, включая Александра Лукашенко.

Напомним, 2 октября Беларусь отозвала послов из Вильнюса и Варшавы и призвала Литву с Польшей отозвать своих послов из Минска, а также сократить количество дипломатического персонала. От Литвы потребовали отозвать 11 дипломатов, от Польши - 32. Польша сразу выполнила это требование, а литовская дипломатическая служба сначала решила ограничиться отзывом шестерых дипломатов.

Позже, выражая солидарность с Литвой и Польшей, своих послов из Минска отозвали большинство стран ЕС и Великобритания.

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