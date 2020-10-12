Владимир Зеленский пожаловался, что Порошенко до сих пор считает себя президентом
Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его предшественник Петр Порошенко до сих пор считает себя президентом Украины, и его возмущает то, что экс-гарант все никак не успокоится и мешает ему управлять страной.
По словам Зеленского, Порошенко никак не может смириться с поражением на выборах и ведет себя соответствующе. В частности, по своим телеканалам он распространяет неправдивую информацию, например, о том, что на высокие должности Зеленский назначает людей из бывшей команды Януковича.
"Ему до сих пор кажется, что он президент и он финансирует те или иные СМИ, которыми владеет, а есть многие СМИ, которыми он не владеет", - подчеркнул Зеленский в разговоре с британским журналистом Стивеном Сакуру.
Зеленский также прокомментировал 15 уголовных делах, которые в данное время открыты против Петра Порошенко. Он подчеркнул, что специально Порошенко никто не преследует, просто "все олигархи обязаны жить по действующему законодательству".
"Все равны перед законом. И уголовные дела, которые есть против чиновников бывших, бизнесменов, которые воровали деньги или вероятно их воровали, они должны предстать перед судом", – отметил Зеленский.
Напомним, в интервью ВВС Владимир Зеленский также заявил, что готов сложить полномочия главы государства, если не сможет завершить войну с Россией на Донбассе.