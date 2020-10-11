РоSSия выделила $64 млн для создания новых объектов водоснабжения в аннексированном Крыму

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ.

РоSSия выделила $64 млн для создания новых объектов водоснабжения в аннексированном Крыму
Фото: krymr.com

РоSSия выделила 4,95 млрд рублей ($ 64,4 млн) для создания новых объектов водоснабжения в аннексированном Крыму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает Интерфакс.

"Средства пойдут на строительство водозабора на реке Бельбек с очищающими и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того, как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополя" , - говорится в сообщении.

В пресс-службе роSSийского правительства рассказали, что более 870 млн рублей ($ 11, 3 млн) выделят "на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин". Средства поступят из резервного фонда правительства.

В РФ считают, что "дополнительное финансирование, предусмотренное по поручению президента РоSSии Владимира Путина, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове".

Напомним, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после деоккупации.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил подачу воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны президента РоSSии Владимира Путина в отношении Донбасса.

В начале августа премьер Денис Шмыгаль допустил возможность поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым исключительно в случае гуманитарной катастрофы.

19 сентября роSSийские оккупанты предупредили, что со следующей недели ограничивают водоснабжение в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма. В водохранилище, которое обеспечивает этот регион, воды хватит только до декабря.

В представительстве президента считают, что РФ будет добиваться возобновления водоснабжения в Крым через давление на партнеров Украины.

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