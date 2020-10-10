Тимошенко: только люди имеют право определять судьбу украинской земли и дальнейший курс страны

Лидер "Батькивщини" провела встречу с аграриями Черниговщины.

Тимошенко: только люди имеют право определять судьбу украинской земли и дальнейший курс страны
Фото: ba.org.ua

Закон о распродаже земли направлен исключительно на лишение людей земли ради выгоды международных спекулянтов, интересы которых активно отстаивает власть. "Батькивщина" будет бороться за право украинцев быть хозяевами на собственной земле.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время встречи с аграриями Черниговщини.

«Протянутый президентом закон несовместим с развитием среднего аграрного класса в Украине. Даже для тех аграриев, которые хотят и надеются, что этот закон даст возможность работать на земле. По сути, закладывается бомба замедленного действия, складывается ситуация, которой уже не руководит ни украинская власть, ни украинские аграрии», - предостерегла лидер партии.

«Мы точно знаем, что этот закон - неконституционный. Его протянули в парламенте, не спросив на референдуме людей, готовы ли они отдать за бесценок украинские черноземы иностранным спекулянтам. Поэтому есть большая вероятность, что к концу года Конституционный суд признает этот закон неконституционным», - отметила Тимошенко.

Закон о распродаже земли, по ее словам, - это не единственное решение власти, которое команда «Батькивщины» оспаривает в Конституционном суде, чтобы не позволить власти вести страну по ложному пути, не позволить превратить страну в новую колонию, а украинцев - в обслуживающий персонал.

«Местные выборы 25-го октября - это возможность изменить неправильное направление движения страны, начать ее восстановление и установление справедливости с регионов. Эти выборы - весомый первый шаг, чтобы остановить неправильную политику», - подчеркнула Тимошенко.



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