Лукашенко в СИЗО встретился с арестованными оппозиционерами

Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ, где встретился с арестованными оппозиционерами. Об этом сообщает TUT.by.

Телеграм-канал "Пул первого", который ведет пресс-служба Лукашенко, пишет,что он четыре часа общался с оппозиционерами, чтобы "услышать мнения всех", поскольку "конституцию на улице не напишешь".

Судя по фото, которое обнародовали в телеграм-канале, на встрече были Виктор Бабарико и его сын Эдуард, юрист и член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. Также в издании допустили, что на встрече был Кирилл Бадей, который до ареста занимал должность и. о председателя правления Белгазпромбанка.

Напомним, что массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены шестеро из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась лишь нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских должностных лиц (среди них министр внутренних дел и его заместители, а также весь состав ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.