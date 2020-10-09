Соратники экс-президента Кыргызстана заявили о покушении на Атамбаева

Соратница экс-президента Кыргызстана Алзамбека Атамбаева заявила, что по его автомобилю стреляли боевыми патронами.

Неизвестный открыл огонь на площади Ала-Тоо в столице страны Бишкеке.

Жолдунбаева опубликовала видео, на котором Атамбаев показывает следы от пуль на машине.

В результате нападения пострадал оппозиционер Тилеке Токтогазиев. Его экстренно госпитализировали.

Сам бывший глава государства заявил, что знал о подготовке покушения еще вчера, и утверждает, что к покушению причастен комитет нацбезопасности.

Атамбаев был президентом в 2011-2017 годах, его сменил Сооронбай Жээнбеков.

Атамбаева задержали в августе 2018 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние в его резиденции. Сторонники бывшего президента смогли отбить первую атаку силовиков, на следующий день Атамбаев сдался.

В июне Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград.

6 октября Атамбаев вышел из СИЗО - по словам его адвоката, меру пресечения ему изменили на домашний арест.

С 5 октября в Бишкеке проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными результаты выборов, согласно которым в парламент проходили 4 из 16 партий, среди них три провластные ("Биримдик", "Мекен Кыргызстан" и "Кыргызстан") и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности - люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента предыдущего созыва.

6 октября киргизские СМИ сообщили, что премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. В тот же день кандидатуру киргизского политика Садира Жапарова на эту должность поддержал парламент страны. Жапаров был освобожден в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника.

8 октября Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу. В то же время в пресс-службе Жээнбекова агентству сообщили, что президент находится в Бишкеке и "лично проводит переговоры с политическими силами". Вечером пресс-секретарь президента заявила, что Жээнбеков не собирается в добровольную отставку.

9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьера и правительство, а также уволил председателя Государственного комитета нацбезопасности, сменил начальника Генштаба Вооруженных сил и ввел в Бишкеке чрезвычайное положение.