Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте

Между Азербайджаном и Грецией разразился скандал. Президент Ильхам Алиев обвинил официальные Афины в том, что оно поддерживает подготовку и отправку боевиков для участия в нагорно-карабахском конфликте на стороне Армении.

В конфликт в Нагорном Карабахе вмешалась еще одна страна – экстренное заявление Азербайджана

Правительство Азербайджана отозвало для консультаций своего посла в Греции. «Мы поставили в известность МИД Греции, предоставили информацию из открытых источников о прибытии граждан Армении из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана для участия в военных действиях», — говорится в официальном заявлении МИД Азербайджана.

В Ереване обвинения со стороны азербайджанских властей опровергают. В Афинах тоже отозвали своего посла из Азербайджана и назвали заявления Баку оскорбительными и необоснованными. По данным МИД Греции, власти страны не имеют никакого отношения к поддержке вербовке боевиков-террористов, подготовке террористических акций. Также в МИД опровергли осуществление кибератак с греческой территории на Азербайджан в контексте нагорно-карабахского конфликта. Греческие дипломаты все обвинения назвали жестким демаршем со стороны Азербайджана.

В конфликт в Нагорном Карабахе вмешалась еще одна страна – экстренное заявление Азербайджана

Стоит отметить, что несколько дней назад азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что активное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта должны принимать только президент РоSSии Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Что касается премьер-министра Армении, то Алиев заявил, что он «уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками».

Напомним, ранее Азербайджан высказал ноту протеста в адрес Украины, где один из членов политической партии позволил себе высказывания относительно помощи Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.


: Шевченко Лилия, Тудей

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