ВАКС заявил о давлении на судей по делу о завладении средствами "Энергоатома"

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда обратилась к Высшему совету правосудия и Генеральному прокурору относительно вмешательства в деятельность судей участниками дела о нанесении ущерба ГП НАЭК "Энергоатом" и ГП "Восток ГОК".

Об этом сообщает

пресс-служба ВАКС.

"Защитники обвиняемых по данному делу систематически обращались в суд с очевидно безосновательными заявлениями и ходатайствами в целях воспрепятствования осуществлению уголовного производства, неоднократно нарушали порядок в судебном заседании, критиковали судей в средствах массовой информации до решения дела в связи с его рассмотрением. Один из адвокатов еще до завершения рассмотрения дела утверждает о нарушении судьями права на защиту и инициирует вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключительным шагом, который убедил судей в согласованном вмешательстве, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где обычно паркует автомобиль председательствующая по делу.

Это событие ВАКС расценивает как попытку вмешательства в деятельность по осуществлению ним правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленного на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.

В ВАКС сообщают, что во время судебного производства отдельные участники со стороны защиты заявили всего 11 отводов судьям из коллегии судей. Также упоминается о нарушении адвокатами порядка судебного заседания, игнорировании замечаний председательствующей судьи, попытке привлечения судей к дисциплинарной ответственности до завершения судебного производства и критике судей в средствах массовой информации с обвинениями в предвзятости и политизированности.

"Учитывая все обстоятельства, коллегия судей ВАКС расценивает действия сторон в этом деле как вмешательство в деятельность судей", - отмечают в суде.

Ранее в ВАКС сообщили о взрыве во внутреннем дворе суда, в результате которого был поврежден фасад здания. Это событие ВАКС расценил как факт вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленного на препятствование выполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.