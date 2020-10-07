Пять оппозиционных киргизских партий создали Народный координационный совет и призывают к люстрации всех политиков

НКС заявил, что распускает парламент, а госорганы, подотчетные президенту, переходят в его подчинение.

Пять оппозиционных политических партий Кыргызстана "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Ыйман Нуру", "Чон Казат" и "Ордо", которые проигнорировали парламентские выборы 4 октября, заявили о создании Народного координационного совета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Координационный совет призывает к люстрации всех политиков Кыргызстана и созданию новых органов власти.

Лидер партии "Чон казат" Максат Мамытканов заявил, что их объединение не признает решения парламента о даче согласия на назначение Садыра Жапарова на пост премьер-министра.

"Мы все вместе, в том числе партия "Мекенчил", которую представляет Жапаров, ранее подписывали соглашение, но мы не назначали его премьером. Народ это решение не примет", - подчеркнул он.

Лидеры оппозиционного объединения заявили, что государственная власть, полномочия правительства, парламента и президента - возлагаются на координационный совет. Они также отметили, что распускают парламент страны, а госорганы, подотчетные президенту, переходят в подчинение Координационного совета.

"Совет также прекращает полномочия ЦИК Кыргызстана", - говорится в заявлении.

"Решением координационного совета могут быть досрочно прекращены полномочия судей, сотрудников Генпрокуратуры, Госкомитета нацбезопасности, МВД , Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) и других ведомств и запрещено занимать должности сроком на 10 лет", - заявили в НКС.

Пресс-конференцию лидеры нового политического объединения проводили в здании правительства Кыргызстана, где утром должны были собраться депутаты парламента для формирования нового состава правительства. Нового премьера в здании на тот момент не было. Также нет информации, где проходит назначенное на утро среды заседание Жогорку Кенеша (парламента).

Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке 5 октября начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов. Митингующие захватили "Белый дом", где работают парламент и президент страны, а также здания Государственного комитета национальной безопасности и общественной ТРК.

После массовых протестов Центральная избирательная комиссии страны отменила результаты парламентских выборов.