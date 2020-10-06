Уволенный за пьянство и угрозы подчиненным прокурор получит должность в САП, - ЦПК
Николай Петришин может стать заместителем главы САП в военной сфере.
Бывший прокурор Тернопольской области Николай Петришин, которого освободили от должности за пьянство на рабочем месте и угрозы своим подчиненным, станет заместителем главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"После скандала Петришина попросили уйти. Чтобы позже назначить заместителем руководителя САП в военной сфере", - сообщили в ЦПК.
Кроме того, как рассказали активисты, за последние несколько лет Петришин значительно улучшил свое финансовое положение.
"И действительно, подумала Венедиктова (генпрокурор Ирина Венедиктова, - ред.), зачем увольнять прокурора, у которого за последние несколько лет появилось две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и четыре авто? Ценный кадр", - говорится в сообщении.
Напомним, в должности прокурора Тернопольской области Петришин продержался на должности всего три дня. В первый день работы новый прокурор устроил пир, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы", а если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб*ть как тупых свиней".
После этого Петришину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения - трения с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и ненадлежащее поведение.