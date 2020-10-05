В Киеве задержали мошенников, которые продавали должности помощников нардепов от "Слуги народа"

Стоимость "карьерного роста" составляла 18 тыс. долларов за место.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от "Слуги народа".

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тысяч долларов США за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

"Задержали злоумышленников в центре столицы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении 3 тысяч долларов США - части суммы от одного из клиентов", - сообщили в СБУ.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас участникам сделки готовится сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейкового трудоустройства.

Ранее "Схемы" рассказали о кумовстве в команде Зеленского. По данным журналистов, не менее 15 депутатов из монофракции "Слуга народа" набрали себе в помощники родителей, братьев, жен, мужей.

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