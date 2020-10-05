В НАТО считают, что военного решения конфликта в Нагорном Карабахе не существует

Турция подчеркнула, что НАТО должна призвать Армению к выводу своих войск из региона.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал стороны вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорам.

Об этом генсек НАТО заявил в понедельник, 5 октября, после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, передает DW.

"Нам крайне важно послать четкий месседж ко всем сторонам (вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. - Ред.), что им следует немедленно прекратить боевые действия", - сказал Столтенберг.

Кроме того, он убежден, что НАТО "должна поддерживать любые усилия для поиска мирного, переговорного улаживания" конфликта, подчеркнув, что "военного решения не существует".

Зато глава МИД Турции отметил, что НАТО должна призвать Армению к выводу своих войск из Нагорного Карабаха.

Чавушоглу в частности напомнил, что НАТО поддерживает призывы обеспечить территориальную целостность Грузии, Украины.

"Так почему бы в таком случае не призывать Армению оставить азербайджанские земли?" - спросил турецкий министр.

По его словам, "все должны сделать это, включая НАТО".

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.

ООН и мировые лидеры призвали стороны к немедленным переговорам. Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием перемирия назвал вывод вооруженных сил Армении из региона.

Армения и Азербайджан сообщают, что в Нагорном Карабахе идут "ожесточенные бои".