С 2021 года Украина входит в режим "без бумаги", - Зеленский

Госучреждения не смогут требовать документы в бумажном виде.

С 2021 года Украина входит в режим "без бумаги", - Зеленский
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 2021 года Украина будет работать в режиме "paperless" (без бумаги), и ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев документы в бумажном виде.

Об этом Зеленский заявил во время саммита "Дия", передает "Цензор.net".

"2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless. То есть - никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев никаких бесконечных бумажек или справок для предоставления тех или иных государственных услуг", - подчеркнул президент.

При этом он заметил, что создание цифрового государства - это очень сложный и важный путь.

"Это уже начало новой реальности, реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной для людей. Это движение уже не остановить, этот путь уже необратим", - подытожил Зеленский.

Напомним, в феврале сообщалось, что Европейский Союз намерен выделить Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику.

В октябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о введении электронного документооборота в парламенте.

В начале сентября 2019 года в Кабмине сообщали, что электронный документообмен между госорганами заработает с октября, а полная диджитализация документооборота займет 1-2 года.

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