В Киеве активисты пришли под посольство Беларуси с требованием отставки посла
Участники акции также призвали дипломата не поддерживать режим Лукашенко.
В Киеве несколько десятков активистов пришли под посольство Республики Беларусь с требованием отставки посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.
Участники акции также призвали дипломата не поддерживать режим Лукашенко, передает корреспондент LB.ua.
Участники акции собрались на Майдане Независимости. С бело-красно-белыми флагами они прошли от Майдана к зданию посольства возле станции метро "Университет". По дороге участники акции скандировали "Жыве Беларусь!".
По словам протестующих, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол якобы думает об отставке в знак протеста против захвата власти в его стране "президентом" Александром Лукашенко. Участники акции призвали Сокола решиться на этот шаг.
Напомним, 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов в Беларуси начались протесты. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10%.
23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию.
Украина, как и страны ЕС и США, не признала результатов выборов в Беларуси честными и такими, которые отображают реальное волеизъявление граждан.
В начале октября лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси. К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться и Украина.