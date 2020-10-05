В Киеве активисты пришли под посольство Беларуси с требованием отставки посла

Участники акции также призвали дипломата не поддерживать режим Лукашенко.

В Киеве несколько десятков активистов пришли под посольство Республики Беларусь с требованием отставки посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.

Участники акции также призвали дипломата не поддерживать режим Лукашенко, передает корреспондент LB.ua.

Участники акции собрались на Майдане Независимости. С бело-красно-белыми флагами они прошли от Майдана к зданию посольства возле станции метро "Университет". По дороге участники акции скандировали "Жыве Беларусь !".

По словам протестующих, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол якобы думает об отставке в знак протеста против захвата власти в его стране "президентом" Александром Лукашенко. Участники акции призвали Сокола решиться на этот шаг.

Напомним, 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов в Беларуси начались протесты. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10%.

23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результатов выборов в Беларуси честными и такими, которые отображают реальное волеизъявление граждан.

В начале октября лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси. К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться и Украина.