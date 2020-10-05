В Киеве активисты пришли под посольство Беларуси с требованием отставки посла

Участники акции также призвали дипломата не поддерживать режим Лукашенко.

В Киеве несколько десятков активистов пришли под посольство Республики Беларусь с требованием отставки посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.

Участники акции также призвали дипломата не поддерживать режим Лукашенко, передает корреспондент LB.ua.

Участники акции собрались на Майдане Независимости. С бело-красно-белыми флагами они прошли от Майдана к зданию посольства возле станции метро "Университет". По дороге участники акции скандировали "Жыве Беларусь!".

По словам протестующих, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол якобы думает об отставке в знак протеста против захвата власти в его стране "президентом" Александром Лукашенко. Участники акции призвали Сокола решиться на этот шаг.

Напомним, 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов в Беларуси начались протесты. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10%.

23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результатов выборов в Беларуси честными и такими, которые отображают реальное волеизъявление граждан.

В начале октября лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси. К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться и Украина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал указ о привлечении ІТ-специалистов из БеларусиЗеленский подписал указ о привлечении ІТ-специалистов из Беларуси
В Беларуси умер человек, которого побили в СИЗО МинскаВ Беларуси умер человек, которого побили в СИЗО Минска
Государственное СМИ Беларуси "переименовало" Украину на "бывшую УССР"Государственное СМИ Беларуси "переименовало" Украину на "бывшую УССР"
США ввели санкции против 8 граждан БеларусиСША ввели санкции против 8 граждан Беларуси
После смены власти Беларуси потребуется "план Маршалла", - оппозицияПосле смены власти Беларуси потребуется "план Маршалла", - оппозиция
"Ваши действия зафиксированы": МВД Беларуси разослало гражданам СМС с требованием не выходить на протесты"Ваши действия зафиксированы": МВД Беларуси разослало гражданам СМС с требованием не выходить на протесты
В Офисе президента прокомментировали гибель сотрудницы посольства США в КиевеВ Офисе президента прокомментировали гибель сотрудницы посольства США в Киеве
"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси"Спикер парламента" оккупированного Крыма принял участие в форуме в Беларуси
В посольстве США отреагировали на гибель своей сотрудницы в КиевеВ посольстве США отреагировали на гибель своей сотрудницы в Киеве
В Киеве сотрудницу посольства США нашли без сознания, она умерла в больницеВ Киеве сотрудницу посольства США нашли без сознания, она умерла в больнице
Последние новости
Подгружаем последние новости