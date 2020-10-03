США пригрозили Болгарии санкциями за Турецкий поток

В США уверяют, что не хотят введения санкций. Цель Соединенных Штатов - изменение поведения участников рынка.

США пригрозили Болгарии санкциями за Турецкий поток
Трубопровод *Турецкий поток*
Фото: IntelliNews

Санкции США повлияют на продолжение строительства роSSийского газопровода "Турецкий поток", который должен пройти через Болгарию.

Об этом заявил помощник государственного секретаря Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Фрэнсис Феннон, передает BGNES.

Он отметил, что тот факт, что болгарское правительство называет "Турецкий поток" "Балканским потоком" и претендует на то, что он является частью болгарской газовой инфраструктуры, не меняет сути проекта.

"Я понимаю, что существуют различия в названиях трубопровода, но, на наш взгляд, это не меняет того факта, что РоSSия использует его как инструмент. Это одно и то же. Законодательство о санкциях США существует уже несколько лет, и обновление, предложенное Помпео в июле, имеет целью предотвратить использование энергетических активов для влияния", - сказал Феннон на встрече с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой.

Он подчеркнул, что США не хотят введения санкций. Цель Соединенных Штатов - изменение поведения участников рынка, "чтобы была честная и прозрачная торговля".

"Турецкий поток" проложен по дну Черного моря от роSSийского города Анапа до Кийикьоя на побережье Турции. Его строительство - часть роSSийского плана отказа от транзита через Украину. Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" - по 15,75 млрд куб. м. Одна предназначена для поставки газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Черноморский газопровод РоSSии сначала планировали строить в Болгарии (он должен был называться "Южным потоком"), но из-за позиции Евросоюза проект в конце 2014 года закрыли.

Напомним, 8 января в Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода "Турецкий поток" с участием президентов РоSSии и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ней также приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Вучич - эти страны будут получать газ по новому трубопроводу.

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